Covid | news Iss | Rischio di morte 16 volte più alto per i no vax LIVE

(Di sabato 11 dicembre 2021) L'efficacia nei vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’84% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi. E' quanto si legge nell'ultimo Report integrale dell'Istituto superiore di Sanità. Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Bolzano, Trento e Veneto superano la soglia di allerta del 10% per l'occupazione di posti letto nelle terapie intensive. "Oggi in Veneto più di 4.000 contagiati" è l'allarme del governatore Zaia

repubblica : Alla Scala troppi contagi Covid nel balletto, salta la Prima de La Bayadère - repubblica : Covid, corsie senza medici: "Reintegrate i non vaccinati" - repubblica : Covid, No-Vax di Trento, contagiato e ricoverato, rifiuta cure e muore

E' una delle due vittime delindicate nell'ultimo bollettino diffuso dalla Provincia di Trento. Appena ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento ha espresso al ...Quando è stato ricoverato percon una grave forma di insufficienza respiratoria, avrebbe rifiutato di essere intubato ed è morto. Lo riporta Rai Trentino in merito al decesso, avvenuto ieri al Santa Chiara di Trento, di un ...Tra cui la direttrice dell'Asp di Palermo Daniela Faraoni e il commissario straordinario dell'emergenza nella provincia di Palermo, Covid Renato Costa. Oltre al direttore generale Mario La Rocca, la ...Il sindaco Morittu: “Chiedo ai cittadini di avere pazienza e di rispettare le regole”. In città 44 positivi e 40 persone in quarantena ...