**Calcio: Serie A, la Juve frena a Venezia, è solo 1-1** (Di sabato 11 dicembre 2021) Venezia, 11 dic. (Adnkronos) – La Juventus frena la sua rincorsa al vertice della classifica di Serie A pareggiando 1-1 sul campo del Venezia. La squadra di Allegri si porta a 28 punti, al sesto posto dietro la Fiorentina, mentre il Venezia sale a 16 punti. I bianconeri dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Morata, abile a deviare sottoporta un cross teso di Pellegrini, al 32?, non riescono a replicare nella ripresa. La squadra di Zanetti riesce così a manovrare di più e arrivare al pareggio al 55? con Aramu: azione insistita con Haps che addomestica per Aramu che scarica il sinistro nell’angolo basso, con Szczesny che sfiora appena la sfera. La Juventus tenta quindi di ritrovare il vantaggio e sfiora il gol con Bernrdeschi, Morata e Cuadrado ma ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021), 11 dic. (Adnkronos) – Lantusla sua rincorsa al vertice della classifica diA pareggiando 1-1 sul campo del. La squadra di Allegri si porta a 28 punti, al sesto posto dietro la Fiorentina, mentre ilsale a 16 punti. I bianconeri dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Morata, abile a deviare sottoporta un cross teso di Pellegrini, al 32?, non riescono a replicare nella ripresa. La squadra di Zanetti riesce così a manovrare di più e arrivare al pareggio al 55? con Aramu: azione insistita con Haps che addomestica per Aramu che scarica il sinistro nell’angolo basso, con Szczesny che sfiora appena la sfera. Lantus tenta quindi di ritrovare il vantaggio e sfiora il gol con Bernrdeschi, Morata e Cuadrado ma ...

