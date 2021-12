10 Giorni con Babbo Natale: un viaggio tragico (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi 11 Dicembre 2021 per la consueta rubrica dei film Natalizi oggi parleremo di 10 Giorni con Babbo Natale diretto dal Regista Alessandro Genovesi con protagonisti Fabio de Luigi e Diego Abatantuono che in questa pellicola mostra la sua bravura anche come attore drammatico e non solo come lo scanzonato di sempre. Amazon Prime Video ha reso disponibile il film dal 4 Dicembre 2020 perchè nelle sale doveva uscire il 16 dicembre 2020. Io sono Babbo Natale: l’ultimo saluto di Gigi Proietti 10 Giorni con Babbo Natale: Abatantuono fa riflettere Nel film 10 Giorni con Babbo Natale Diego Abatantuono si spoglia dal classico personaggio cinico ma divertente che ti strappa sempre una risata ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi 11 Dicembre 2021 per la consueta rubrica dei film Natalizi oggi parleremo di 10condiretto dal Regista Alessandro Genovesi con protagonisti Fabio de Luigi e Diego Abatantuono che in questa pellicola mostra la sua bravura anche come attore drammatico e non solo come lo scanzonato di sempre. Amazon Prime Video ha reso disponibile il film dal 4 Dicembre 2020 perchè nelle sale doveva uscire il 16 dicembre 2020. Io sono: l’ultimo saluto di Gigi Proietti 10con: Abatantuono fa riflettere Nel film 10conDiego Abatantuono si spoglia dal classico personaggio cinico ma divertente che ti strappa sempre una risata ma ...

