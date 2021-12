XF 2021 | vince Baltimora Ma è tutto da rifare a parte loro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) XF, ha vintochi? Me l’ha chiesto mia mamma e (credo) metà del pubblico che ha “seguicchiato” il talent quest’anno. Sì, perché alla fine non ha vinto l’alieno e raffinato Erio, dato per vincitore fin dall’inizio da giornalisti e addetti al settore, né gIANMARIA, iridato in seconda battuta (il suo singolo Suicidi, va detto, è il più scaricato), né tantomeno i Bengala Fire, gruppo “british-venet-pop” cresciuto tantissimo, energia e carisma da vendere. Ha vinto. Ha vinto il produttore riciclato cantautore, aspetto dimesso e rassicurante, occhioni da bambi sperduto, uno che ha sempre portato a casa il compitino senza mai sbagliare ma nemmeno stupire. Che zitto zitto ha scavalcato tutti, dicendo sempre “pardon”, ma che fino alla fine non ha creduto nemmeno lui nel sogno: “Non ha senso, ...

