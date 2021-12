Vaccini, Nsc: “Ringraziamo Arma per tempistiche. Ma ora si pensi a garantire un minimo sussidio a chi sarà sospeso” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ringraziamo l’Arma per la giusta tempistica circa le disposizioni sui Vaccini.Ora un ulteriore piccolo sforzo.Chiediamo, innanzi tutto, che nella fase temporale che va dalla prenotazione del vaccino alla copertura vaccinale secondo la profilassi del Minisalute, il costo dei tamponi per l’ottenimento del Green pass sia a carico della amministrazione.Tra l’altro, sollecitiamo il Comgen per far aggiornare i dvr sui rischi/benefici a causa della obbligatorietà e che gli stessi siano posti in visione a tutto il personale, con la previsione delle responsabilità civili su eventuali criticità sanitarie immediate e future.Poi il Nuovo Sindacato Carabinieri attende chiarimenti anche circa la quantificazione sullo stipendio sospeso per i Colleghi che, per qualsiasi ragione, non vogliono sottoporsi all’obbligo, facoltà ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 10 dicembre 2021)l’per la giusta tempistica circa le disposizioni sui.Ora un ulteriore piccolo sforzo.Chiediamo, innanzi tutto, che nella fase temporale che va dalla prenotazione del vaccino alla copertura vaccinale secondo la profilassi del Minisalute, il costo dei tamponi per l’ottenimento del Green pass sia a carico della amministrazione.Tra l’altro, sollecitiamo il Comgen per far aggiornare i dvr sui rischi/benefici a causa della obbligatorietà e che gli stessi siano posti in visione a tutto il personale, con la previsione delle responsabilità civili su eventuali criticità sanitarie immediate e future.Poi il Nuovo Sindacato Carabinieri attende chiarimenti anche circa la quantificazione sullo stipendioper i Colleghi che, per qualsiasi ragione, non vogliono sottoporsi all’obbligo, facoltà ...

Advertising

elenaricci1491 : #Vaccini, #Nsc: 'Ringraziamo Arma per tempistiche. Ma ora si pensi a garantire un minimo sussidio a chi sarà sospes… - forzearmatenews : #Vaccini, #Nsc: 'Ringraziamo Arma per tempistiche. Ma ora si pensi a garantire un minimo sussidio a chi sarà sospes… - news_ravenna : Vaccini: Nsc 'consenso informato non sia un ordine' - news_bologna : Vaccini: Nsc 'consenso informato non sia un ordine' - statodelsud : Vaccini: Nsc ‘consenso informato non sia un ordine’ -