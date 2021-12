Uomini e Donne, Joele Milan gela Ilaria Melis: “Non è mai stata la mia scelta” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Se un paio di giorni fa Ilaria Melis aveva pubblicato una storia nella quale dichiarava che lei e Joele Milan stavano vivendo un momento no, ieri l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto per fare il punto della situazione e spiegare che in realtà loro due non stanno più insieme. “Faccio questo video per rispondere a tutti quelli che me lo stanno chiedendo, per informarvi che le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere” ha dichiarato senza mezzi termini il volto noto del programma di Maria De Filippi. E ancora: “Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma, che ha fatto sì che la volessi conoscere al di fuori” ha concluso Joele, il quale ha precisato che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Se un paio di giorni faaveva pubblicato una storia nella quale dichiarava che lei estavano vivendo un momento no, ieri l’ex tronista diè intervenuto per fare il punto della situazione e spiegare che in realtà loro due non stanno più insieme. “Faccio questo video per rispondere a tutti quelli che me lo stanno chiedendo, per informarvi che le cose tra me enon sono andate e abbiamo deciso di chiudere” ha dichiarato senza mezzi termini il volto noto del programma di Maria De Filippi. E ancora: “Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma, che ha fatto sì che la volessi conoscere al di fuori” ha concluso, il quale ha precisato che ...

