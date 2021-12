Spalletti: arriva la decisione sul ricorso del Napoli! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Niente da fare per Luciano Spalletti che dovrà saltare due giornate a causa di espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, pronunciate durante il match contro il Sassuolo. Spalletti, Napoli, ricorsoNonostante il tentativo del Napoli, per tentare di ridurre la squalifica, la Corte Sportiva d’Appello ha deciso di respingere il ricorso. Spalletti, quindi, oltre ad aver saltato la partita contro l’Atalanta, salterà anche quella con l’Empoli, per far ritorno nella propria panchina il 19 dicembre nel big match contro il Milan. Nickolas Lapomarda Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Niente da fare per Lucianoche dovrà saltare due giornate a causa di espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, pronunciate durante il match contro il Sassuolo., Napoli,Nonostante il tentativo del Napoli, per tentare di ridurre la squalifica, la Corte Sportiva d’Appello ha deciso di respingere il, quindi, oltre ad aver saltato la partita contro l’Atalanta, salterà anche quella con l’Empoli, per far ritorno nella propria panchina il 19 dicembre nel big match contro il Milan. Nickolas Lapomarda

