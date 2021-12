Si prende una "pausa" il Ceo che licenziò 900 dipendenti con una call su Zoom (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’amministratore delegato di Better.com si autosospende. Vishal Garg si è messo in ferie forzate, ha riferito Vice venerdì, dopo essere finito al centro delle polemiche per aver licenziato un gruppo di ben 900 dipendenti durante un call, con modi a dir poco irrispettosi. Con un webinar su Zoom, infatti, Garg annunciò il licenziamento del 9% della forza lavoro della società di mutui. “Se sei in questa chiamata, fai parte dello sfortunato gruppo che verrà licenziato. Il tuo rapporto di lavoro termina con effetto immediato”. Ora, si legge su Vice, con una mail si annuncia il periodo di sospensione dell’ad. Garg aveva chiesto scusa per il licenziamento di massa su Zoom. In un messaggio pubblicato sul sito dell’azienda di mutui online Garg ha detto di essere dispiaciuto per il modo in cui ha gestito i licenziamenti. “Ho ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’amministratore delegato di Better.com si autosospende. Vishal Garg si è messo in ferie forzate, ha riferito Vice venerdì, dopo essere finito al centro delle polemiche per aver licenziato un gruppo di ben 900durante un, con modi a dir poco irrispettosi. Con un webinar su, infatti, Garg annunciò il licenziamento del 9% della forza lavoro della società di mutui. “Se sei in questa chiamata, fai parte dello sfortunato gruppo che verrà licenziato. Il tuo rapporto di lavoro termina con effetto immediato”. Ora, si legge su Vice, con una mail si annuncia il periodo di sospensione dell’ad. Garg aveva chiesto scusa per il licenziamento di massa su. In un messaggio pubblicato sul sito dell’azienda di mutui online Garg ha detto di essere dispiaciuto per il modo in cui ha gestito i licenziamenti. “Ho ...

