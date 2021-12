Quelli che esultano twittando #ScalaInfetta, ma non hanno capito cosa è realmente successo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sono emoticon che accompagnano nomi di utenti che sono una garanzia di falsità. Rilanciano notizie false o decontestualizzate, creano hashtag per andare a solleticare le sensibili pance dell’indignazione. L’ultimo caso riguarda una “tendenza” social creata ad hoc su Twitter in riferimento a un potenziale focolaio di Covid dopo la “Prima” andata in scena a Milano martedì 7 dicembre, nel giorno del santo patrono meneghino “Sant’Ambrogio”. E da lì si è scatenato quel putiferio che risponde al concetto di “Scala infetta“. Ma la realtà è ben diversa da quella che vogliono far credere. LEGGI ANCHE > No, l’UE non ha vietato la vendita o l’affitto di case di classe energetica E, D e C Partiamo dalla storia reale. Una settimana fa, a seguito dei test effettuati all’interno del corpo di ballo che doveva sul palco del teatro milanese, tre persone sono risultate positive (una ballerina, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sono emoticon che accompagnano nomi di utenti che sono una garanzia di falsità. Rilanciano notizie false o decontestualizzate, creano hashtag per andare a solleticare le sensibili pance dell’indignazione. L’ultimo caso riguarda una “tendenza” social creata ad hoc su Twitter in riferimento a un potenziale focolaio di Covid dopo la “Prima” andata in scena a Milano martedì 7 dicembre, nel giorno del santo patrono meneghino “Sant’Ambrogio”. E da lì si è scatenato quel putiferio che risponde al concetto di “Scala infetta“. Ma la realtà è ben diversa da quella che vogliono far credere. LEGGI ANCHE > No, l’UE non ha vietato la vendita o l’affitto di case di classe energetica E, D e C Partiamo dalla storia reale. Una settimana fa, a seguito dei test effettuati all’interno del corpo di ballo che doveva sul palco del teatro milanese, tre persone sono risultate positive (una ballerina, ...

Advertising

ilariacapua : Oggi i miei #Grazie a chi si vaccina sono oltre 400mila e sono per tutti quelli che sono andati a vaccinarsi ieri.… - RobertoBurioni : primi dati preliminari su protezione vaccino nei confronti di omicron. Il 99% di quelli che li sta commentando su T… - mante : Le cose col Covid non vanno bene. E non è solo colpa di quelli che non si vaccinano. Che restano degli sciagurati c… - Ale_CNCC : RT @stefanoquarant2: Dio dev’essere un altro di quelli che visualizza e non risponde. - Ymalamente : Dutchavelli miglior feat estero. Unico che ha spaccato davvero tra tutti quelli fatti fin'ora. -