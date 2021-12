Mattarella | È il momento dell' impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi

Advertising

infoitsport : Covid: Mattarella, è momento impegno per non vanificare sforzi - ktyloves : RT @gponedotcom: Rossi-Novello: dopo l’incontro con Mattarella volano a Valencia: Dopo la 100Km del Ranch e la cerimonia istituzionale al Q… - CarlaCambareri : È stato un grave errore questo del Presidente Mattarella; è diseducativo dal punto di vista sociale e in un momento… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: #feltri ogni tanto ha ancora 1 momento di lucidità ?? - adrianobusolin : #feltri ogni tanto ha ancora 1 momento di lucidità ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella momento

Questo l'esordio del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio, al ... 'Ora - esorta il Capo dello Stato - è ildi impegno per non vanificare gli sforzi fin qui ...E' quanto si legge nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio,inviato al ... Ora "è ildi impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi, per contenere la ...Roma, 10 dic. (askanews) - Inizia mercoledì 15 dicembre a Roma la IV Conferenza plenaria Stato-regioni-provincie autonome-Cgie, una tre giorni ...ROMA - "E' il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi, per contenere la circolazione del virus e sostenere la fiducia, determinante con riforme e investimenti per assicurare l ...