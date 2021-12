Juventus | Locatelli | «Allegri un vincente | voglio un trofeo importante con questo club»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Manuel, centrocampista dellaha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A: le parole Lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A: ecco le parole del giocatore dellaManuel. PELLE D’OCA – «Ho vissuto in particolare due momenti da pelle d’oca da quando sono alla Juve. Il primo quando ho firmato il contratto e ho visto la scrittaFootball, è stato qualcosa di fantastico. La seconda quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la mia maglia con il mio numero e il mio cognome. È stata una grande emozione, ho preso la maglia, me la sono baciata e mi sono detto: Manuel adesso sei qui ed è arrivato il momento di giocare».– «Per me è cambiato il modo di ...

TORINO - Massimiliano Allegri , allenatore della, ha diramato la lista delle convocazioni per il match di domani sul campo del Venezia. ... CENTROCAMPISTI : Bernardeschi, Rabiot,, ...TORINO - Ha sognato da sempre di vestire la maglia allae alla fineci è riuscito. Oggi è un titolare inamovibile del centrocampo di Allegri, uno a cui il tecnico difficilmente rinuncia per non far mancare mai equilibrio, sostanza e ...Locatelli ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A. Le dichiarazioni del centrocampista Manuel Locatelli si è già preso il centrocampo della Juventus. Lunga intervista a ...Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Ho vissuto in particolare due momenti da pelle d'oca da ...