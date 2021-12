Isolata a Marsiglia una nuova variante del Covid

(Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - L'Istituto universitario del Mediterraneo diha annunciato di aver isolato unadel-19 e pertanto di aver avviato una sorveglianza epidemiologica per poterla classificare con precisione. Laè stata riscontrata in pazienti risultati positivi, tutti residenti a Forcalquier, città della regione Alpi Alta Provenza, a una centinaio di chilometri da. Il centro specializzato in infettivologia, diretto dal mediatico e controverso professore Didier Raoult, ha denominato lacon l'acronimo del centro stesso - IHU - e l'ha condivisa sulla rete scientifica Gisaid con il codice B.1.640.2. Nel sottolineare che la mutazione di un virus e' un processo naturale nel corso del tempo per assicurare la ...

La nuova variante è stata riscontrata in pazienti risultati positivi, tutti residenti a Forcalquier, città della regione Alpi Alta Provenza, a una centinaio di chilometri da. Il centro specializzato in infettivologia, diretto dal mediatico e controverso professore Didier Raoult, ha denominato la variante con l'acronimo del centro stesso - IHU - e l'ha condivisa sulla rete ...