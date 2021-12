Hlabano (Amref): "In Sudafrica Omicron ha effetti gravi solo per i non vaccinati" (Di venerdì 10 dicembre 2021) “I dati parzialmente rassicuranti che arrivano dal Sudafrica non devono distogliere il mondo dalla necessità di affrontare la pandemia come un fenomeno globale, che non si combatte a colpi di travel ban e accumulo di vaccini, ma con una maggiore trasparenza e fiducia tra le nazioni”. Boniface Hlabano è il responsabile di Amref Health Africa in Sudafrica. Da Pretoria racconta ad HuffPost la situazione di un Paese che è diventato, in un attimo, centro del mondo e sua appendice. Due settimane fa, dopo la scoperta della variante Omicron da parte degli scienziati Sudafricani, il Sudafrica è diventato il centro del mondo. Negli ultimi giorni sono arrivate notizie un po’ più rassicuranti, almeno sulla severità dei sintomi, mentre l’aumentata contagiosità continua a destare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “I dati parzialmente rassicuranti che arrivano dalnon devono distogliere il mondo dalla necessità di affrontare la pandemia come un fenomeno globale, che non si combatte a colpi di travel ban e accumulo di vaccini, ma con una maggiore trasparenza e fiducia tra le nazioni”. Bonifaceè il responsabile diHealth Africa in. Da Pretoria racconta ad HuffPost la situazione di un Paese che è diventato, in un attimo, centro del mondo e sua appendice. Due settimane fa, dopo la scoperta della varianteda parte degli scienziatini, ilè diventato il centro del mondo. Negli ultimi giorni sono arrivate notizie un po’ più rassicuranti, almeno sulla severità dei sintomi, mentre l’aumentata contagiosità continua a destare ...

