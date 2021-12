Genoa-Sampdoria | le formazioni ufficiali | D’Aversa lascia fuori un big

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Manca poco all’inizio del Derby della Lanterna tra. Sfida che se al suo solito fascino si aggiunge anche l’importanza che hanno questi tre punti per entrambe le squadre. Per i blucerchiati può valere l’allontanarsi dalle zone calde; per i rossoblù, d’altro canto, l’uscire dalla zona retrocessione.: Sirigu, Biraschi, Vazquez, Criscito, Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso, Pandev, Ekuban. All. Shevchenko. ??? L'elenco dei convocati per #pic.twitter.com/S57oOoh6y1—CFC (@CFC) December 10, 2021: Audero, Thorsby, Augello, Silva, Ekdal, Caputo, Colley, Yoshida, Gabbiadini, Beresynski, Candreva. All.. ? FORMAZIONEEcco gli 1?1? scelti da #DAversa per ...

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 17ª giornata di ..., dove vederla in tv e streaming Il match trasarà trasmesso in diretta esclusiva su . In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul ...Questa sera alle 20:45, va in scena il match Genoa-Sampdoria, valido per la diciassettesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali del match: GENOA ( 3-5-2 ): Sirigu; Vanheusden, Masiello, ...Arrivano anche le scelte di Shevchenko per il derby, ecco la formazione ufficiale del Genoa per la gara con la Sampdoria di D'Aversa ...