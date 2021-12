Gabbiadini regala il derby della lanterna alla Samp (Di sabato 11 dicembre 2021) Con una partita di sostanza la Sampdoria passa sul campo del Genoa e si aggiudica per 3 - 1 il derby ligure che apre la 17/a giornata della serie A. Mattatore della serata Manolo Gabbiadini, autore di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Con una partita di sostanza ladoria passa sul campo del Genoa e si aggiudica per 3 - 1 illigure che apre la 17/a giornataserie A. Mattatoreserata Manolo, autore di ...

