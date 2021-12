Finale di X Factor, Baltimora trionfa sul palco. I Maneskin infiammano il pubblico (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella serata di ieri sera, su Sky, si è svolta la Finale di X Factor. Anche questa edizione, dopo numerosi colpi di scena e performance da capogiro, è giunta alla conclusione. Si è trattato di uno scontro agguerrito dove i concorrenti hanno dato prova del loro incredibile talento. Fellow, i Bengala Fire, Baltimora e gIANMARIA sono riusciti a rivoluzionare il Forum di Assago e a dare una degna chiusura al programma. Nonostante tutti i concorrenti si siano mostrati all’altezza della situazione, alla fine, è stato Baltimora a portare a casa il trofeo della vittoria. I suoi fan sono stati contentissimi per l’accaduto, mentre gli altri spettatori hanno provato un misto di incredulità e sorpresa. Abbonati subito a Sky per non perdere i prossimi contenuti esclusivi! Baltimora vince X ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella serata di ieri sera, su Sky, si è svolta ladi X. Anche questa edizione, dopo numerosi colpi di scena e performance da capogiro, è giunta alla conclusione. Si è trattato di uno scontro agguerrito dove i concorrenti hanno dato prova del loro incredibile talento. Fellow, i Bengala Fire,e gIANMARIA sono riusciti a rivoluzionare il Forum di Assago e a dare una degna chiusura al programma. Nonostante tutti i concorrenti si siano mostrati all’altezza della situazione, alla fine, è statoa portare a casa il trofeo della vittoria. I suoi fan sono stati contentissimi per l’accaduto, mentre gli altri spettatori hanno provato un misto di incredulità e sorpresa. Abbonati subito a Sky per non perdere i prossimi contenuti esclusivi!vince X ...

