Elisabetta Canalis è uno schianto in intimo: “Le ventenni mute” – VIDEO (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex velina sarda torna sui social e ci mette un nonulla a stregare per l’ennesima volta il popolo del web. Elisabetta Canalis è uno schianto e non fa sconti a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex velina sarda torna sui social e ci mette un nonulla a stregare per l’ennesima volta il popolo del web.è unoe non fa sconti a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Stefano47002839 : RT @dea_channel: dio benedica la Intimissimi per aver scelto la divina Elisabetta Canalis per testimonial ???????????? - ovidiobenson : RT @dea_channel: dio benedica la Intimissimi per aver scelto la divina Elisabetta Canalis per testimonial ???????????? - Paolo_P_ : RT @dea_channel: dio benedica la Intimissimi per aver scelto la divina Elisabetta Canalis per testimonial ???????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: dio benedica la Intimissimi per aver scelto la divina Elisabetta Canalis per testimonial ???????????? - irksom_Ely : @MangiaAgnelli @MasterChef_it E io continuerò a cucinare il petto di pollo di Elisabetta Canalis -