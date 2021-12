DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2021 LIVE: si torna in azione a Yas Marina per time attack e simulazione passo gara (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Siamo giunti, quindi, all’ultimo anno di una stagione che, di diritto, è già entrata nella storia della F1. Chi vincerà il titolo? Max Verstappen o Lewis Hamilton? 13.15 Buongiorno e benvenuti a Yas Marina, tra 45 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP di Abu Dhabi Come seguire le prove libere in tv – La presentazione delle prove libere – Hamilton e Verstappen campioni del mondo se…tutte le possibili combinazioni – Mondiale all’ultima gara: i precedenti – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Siamo giunti, quindi, all’ultimo anno di una stagione che, di diritto, è già entrata nella storia della F1. Chi vincerà il titolo? Max Verstappen o Lewis Hamilton? 13.15 Buongiorno e benvenuti a Yas, tra 45 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP di AbuCome seguire le prove libere in tv – La presentdelle prove libere – Hamilton e Verstappen campioni del mondo se…tutte le possibili combinazioni – Mondiale all’ultima: i precedenti – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Abu, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondialedi ...

