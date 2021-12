Difesa | patto di stabilità e Schengen Ecco il semestre Ue di Macron

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Rilancio, potenza e appartenenza” è lo slogan della presidenza semestrale francese del Consiglio dell’Unione europea, presentato in conferenza stampa dal presidente Emmanuele dal sottosegretario agli Affari europei Clement Beaune. Tra le priorità di Parigi c’è la realizzazione di un’“Europa più sovrana” e “capace di gestire le sue frontiere”, ha spiegato dall’Eliseo. “Queste ultime settimane ce l’hanno mostrato ancora una volta attraverso la crisi che abbiamo vissuto alla frontiera orientale dell’Europa”, ha aggiunto evocando la crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia. “Proteggere le nostre frontiere è una condizione indispensabile sia per assicurare la sicurezza degli europea, sia per raccogliere la sfida migratoria ed evitare i drammi che abbiamo vissuto”. LACOMUNE Far “avanzare” la politica di...