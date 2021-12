'Covid, a rischio anche chi sta bene. Abbiamo visto atleti con un tubo in gola' (Di venerdì 10 dicembre 2021) anche chi sta bene rischia di finire in terapia intensiva per Covid, non solo i fragili. Così Massimo Galli , già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà' su Rai ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)chi starischia di finire in terapia intensiva per, non solo i fragili. Così Massimo Galli , già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà' su Rai ...

Advertising

mante : Le cose col Covid non vanno bene. E non è solo colpa di quelli che non si vaccinano. Che restano degli sciagurati c… - DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - MediasetTgcom24 : Aifa: 'Rischio di miocarditi da vaccini molto raro per gli over 12' #fondazionegimbe - Serenel73 : RT @dottorbarbieri: Chi ha parlato di #ScalaInfetta? Non scherziamo, avevano tutti il #SuperGreenPass... - MaricaGusmitta : #Covid , da lunedì la #Calabria in #giallo : cinque regioni a rischio per Natale - La Stampa -