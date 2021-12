Catania | 27enne uccisa a colpi di pistola | indagini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Catania 27enne

Unaè stata uccisa con colpi di arma da fuoco appena uscita dal panificio in cui lavorava, nel rione Lineri, in territorio di Misterbianco, a pochi chilometri da. I carabinieri del comando ......penali della Corte d'Appello di. Sono stati quindi arrestati il 38enne Claudio Rapisarda, Luigi Orazio Di Bella di 28, Salvatore Stabile di 27anni (tutti e tre catanesi) nonché il...Stando a quanto emerso finora, la 27enne sarebbe stata raggiunta da diversi proiettili quando è uscita dal panificio in cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale d ...Inoltre si scava nella vita della vittima per poter arrivare a circoscrivere alcuni sospettati. (CT) – Era appena uscita dal panificio dove lavorava quando è stata raggiunta da diversi colpi di pistol ...