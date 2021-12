Brusaferro confronta i dati 2020-2021 | “I casi stanno per intercettare la curva dello scorso anno | ma numeri di ricoveri e decessi divergenti”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Facendo un paragone tra l’andamento dell’epidemia oggi e nello stesso periodo del, mentre “inotificati”per arrivare al dato “della curve discendente”, “idelle ospedalizzazioni, deie dei” mostrano “una netta divergenza”. A spiegarlo Silvionel consueto video del venerdì che analizza l’andamento della situazione epidemiologica in Italia. L’esperto ha quindi spiegato il monitoraggio delle “varianti”: “In più regioni sono stati segnalatidi variante Omicron e isono riconducibili a persone che havuto contatti o stretti o che provengono da zone come il ...

...dal coordinatore Franco Locatelli (Consiglio superiore di sanità) e dal portavoce Silvio... Ci sisul tema 'ristorazione e cerimonie'. In precedenza il Cts aveva proposto di ...Ultime notizie, ultim'ora oggi: continua ad espandersi l'epidemia di covid in Italia, e nel contempo crescono i casi di Omicron. I dettagli ..."L'occupazione dei posti letto cresce di circa un punto percentuale a settimana e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva", avverte Brusaferro.