Baltimora ha vinto X Factor 2021

È Baltimora il vincitore di X Factor 2021. Con un semi colpo di scena, il cantante del roster di Hell Raton ha conquistato la vittoria, che sembrava dovesse andare a gIANMARIA, dato per favorito dai bookmaker alla vigilia della finale del talent e che, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto. Chi è Baltimora Una vittoria inaspettata o quasi, quella di Baltimora (all'anagrafe Edoardo Spinsante), che all'interno del programma ha compiuto un percorso più graduale, ma evidentemente molto solido, tanto da arrivare alla finale e, manche dopo manche, al testa a testa con il favorito. Musicista (pianoforte e chitarra) e cantautore dalla timbrica particolare, Baltimora è anche producer, tanto che questa sua competenza ha inizialmente messo in ombra la sua voce, forse anche a causa di ...

