Amazon multata dall'Antitrust per 1,1 miliardi di dollari (Di venerdì 10 dicembre 2021) Amazon è stata multata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per oltre 1 miliardo di euro. (Photo by Edward Smith/Getty Images)La multa dell'Antitrust nei confronti di Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica è arrivata per aver violato l'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. In poche parole Amazon è stata multata per posizione dominante all'interno del mercato italiano, per quanto riguarda il Marketplace. Questa posizione avrebbe provocato un danno agli altri operatori. Il giudizio dell'Antitrust si basa sul fatto che le società legate alla Logistica di Amazon abbiano avuto il vantaggio e la visibilità ...

