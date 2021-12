Unicef: "Il Covid è la più grande crisi globale per i bambini: 100 milioni in povertà" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Covid-19 è “la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia”. È l’analisi dell’Unicef, che in un rapporto reso noto oggi avverte che la pandemia sta facendo retrocedere praticamente ogni misura di progresso per i bambini, tra cui uno “sconcertante aumento di 100 milioni di bambini in più sprofondati nella povertà, circa 1,8 bambini ogni secondo da metà marzo 2020?. Il rapporto Unicef rileva anche che la malnutrizione potrebbe colpire 9 milioni di bambini in più nel 2022. Inoltre l?80% delle scuole sono rimate chiuse durante il primo anno dell’epidemia per un miliardo e mezzo di studenti rimasti a casa. Una delle conseguenze è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il-19 è “la piùper inei nostri 75 anni di storia”. È l’analisi dell’, che in un rapporto reso noto oggi avverte che la pandemia sta facendo retrocedere praticamente ogni misura di progresso per i, tra cui uno “sconcertante aumento di 100diin più sprofondati nella, circa 1,8ogni secondo da metà marzo 2020?. Il rapportorileva anche che la malnutrizione potrebbe colpire 9diin più nel 2022. Inoltre l?80% delle scuole sono rimate chiuse durante il primo anno dell’epidemia per un miliardo e mezzo di studenti rimasti a casa. Una delle conseguenze è ...

