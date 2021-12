Sileri: “Mi sono arrabbiato tanto perché per colpa dei no vax e di questi professoroni che dicono baggianate un mio amico è finito intubato” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “A ‘Dimartedì’ mi sono arrabbiato tanto perché per colpa dei no vax un mio amico domenica è finito intubato in terapia intensiva. E lo dico con dolore: da sei mesi ho tentato di convincerlo a vaccinarsi, ma non ci sono riuscito. E la colpa è di questi soggetti che dicono baggianate e cose fuori dalla grazie di Dio, facendo leva sulle paure di molti che giustamente sono preoccupati“. È il lungo sfogo del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, spiega le ragioni per le quali è esploso nella trasmissione condotta da Giovanni Floris. “Con le persone dubbiose e preoccupate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “A ‘Dimartedì’ miperdei no vax un miodomenica èin terapia intensiva. E lo dico con dolore: da sei mesi ho tentato di convincerlo a vaccinarsi, ma non ciriuscito. E laè disoggetti chee cose fuori dalla grazie di Dio, facendo leva sulle paure di molti che giustamentepreoccupati“. È il lungo sfogo del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, spiega le ragioni per le quali è esploso nella trasmissione condotta da Giovanni Floris. “Con le persone dubbiose e preoccupate ...

Advertising

cartesio17 : RT @AlbertoContri: Quando incontro Sileri sono umiliato per l'infimo livello che può essere raggiunto da un Sottosegretario alla salute. Mi… - mihirdjin : Intanto #Speranza, #Sileri e il loro pernicioso ministero sono ancora fermi a tachipirina e vigile attesa (della mo… - razorblack66 : RT @ALFO100897: L'ira di Sileri contro i no vax: 'Per colpa loro un mio amico intubato per il Covid'. @piersileri E dovrei crederle sulla p… - ALFO100897 : L'ira di Sileri contro i no vax: 'Per colpa loro un mio amico intubato per il Covid'. @piersileri E dovrei crederle… - ItaTvfan : Avete mandato questi bambini in autobus affollati,in scuole dove non è stato speso 1 euro per il distanziamento E… -