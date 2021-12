Policlinico Federico II, sale operatorie con tecnologia d’avanguardia: arriva la chirurgia ad alta precisione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Innovazioni tecnologiche d’avanguardia nelle nuove sale operatorie dell’Unità Operativa Complessa di chirurgia generale e oncologica mininvasiva dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II. Le sale, in cui nei giorni scorsi sono terminati i lavori, sono state oggi oggetto di una visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’acquisizione delle nuove apparecchiature, messe in funzione con la collaborazione del Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda, è stata possibile grazie a un finanziamento di 800 mila euro dell’Università Federico II quando alla guida c’era l’ex rettore e oggi sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, percorso che è poi stato seguito e completato dal rettore Matteo Lorito. “La didattica incontra anche il servizio al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Innovazioni tecnologichenelle nuovedell’Unità Operativa Complessa digenerale e oncologica mininvasiva dell’Azienda ospedaliera universitariaII. Le, in cui nei giorni scorsi sono terminati i lavori, sono state oggi oggetto di una visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’acquisizione delle nuove apparecchiature, messe in funzione con la collaborazione del Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda, è stata possibile grazie a un finanziamento di 800 mila euro dell’UniversitàII quando alla guida c’era l’ex rettore e oggi sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, percorso che è poi stato seguito e completato dal rettore Matteo Lorito. “La didattica incontra anche il servizio al ...

