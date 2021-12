Piccoli universi di memoria

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il suo ultimo progetto, Sonia Lenzi ha visitato le case di persone anziane che attraverso ricordi e oggetti comuni possono trasmettere valori culturali, politici e morali alle nuove generazioni. Leggi

Advertising

Internazionale : Per il suo ultimo progetto, Sonia Lenzi ha visitato le case di persone anziane che attraverso ricordi e oggetti com… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli universi

Internazionale

... che si trattasse della dimensione fumettistica, tra modifiche ealternativi, o l'arrivo ... ma una volta giunto in Wakanda ottiene da T'Challa duescudi da indossare sugli avambracci, ...Suonare su palchiè complicato perché siamo sette elementi compresa tutta la strumentazione. Ti muovi tra il mondo dell'opera lirica e quello metal: cosa ti piace di questi due? ...La provincia di Cosenza si conferma un universo solidale. Fino al 6 gennaio 15 enti di terzo settore in 10 comuni del cosentino hanno organizzato diverse iniziative natalizie per sensibilizzare la cit ...