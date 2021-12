Niente festa di Capodanno in Piazza a Palmanova (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Giunta comunale di Palmanova ha deciso per la prudenza. La festa di Capodanno in Piazza Grande, con musica e fuochi d’artificio, è stata annullata. Un decisione simile era stata presa, nei giorni scorsi, da altre città come Trieste, Cividale, Cervignano e Lignano. “Per motivi precauzionali, abbiamo preso questa sofferta decisione. La situazione pandemica in continua evoluzione oltre ai possibili assembramenti sono alla base della decisione. L’annullamento delle feste in Piazza in diversi altri centri regionali, avrebbe potuto riversare a Palmanova tanta gente, rendendo impossibile assicurare la sicurezza sanitaria dei partecipanti. Il buon senso ci ha portato, a malincuore, a rinunciare, nonostante avessimo cercato, fino all’ultimo, di mantenere questa tradizione”, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Giunta comunale diha deciso per la prudenza. LadiinGrande, con musica e fuochi d’artificio, è stata annullata. Un decisione simile era stata presa, nei giorni scorsi, da altre città come Trieste, Cividale, Cervignano e Lignano. “Per motivi precauzionali, abbiamo preso questa sofferta decisione. La situazione pandemica in continua evoluzione oltre ai possibili assembramenti sono alla base della decisione. L’annullamento delle feste inin diversi altri centri regionali, avrebbe potuto riversare atanta gente, rendendo impossibile assicurare la sicurezza sanitaria dei partecipanti. Il buon senso ci ha portato, a malincuore, a rinunciare, nonostante avessimo cercato, fino all’ultimo, di mantenere questa tradizione”, ...

Advertising

palermo24h : Il Covid ferma il Capodanno ad Agrigento, niente festa in piazza - liarhogws : @rowanhogws benvenuta è passato da poco il tuo compleanno ?? niente festa - Filletta011284 : DELUSA, ARRABBIATA, TRISTE, SCHIFATA DA QUESTA VITA INGIUSTA! QUANDO ME NE ANDRÓ PER SEMPRE ANCHE IO FARO FESTÀ A N… - zazoomblog : Niente festa di Capodanno in Piazza a Palmanova - #Niente #festa #Capodanno #Piazza - zazoomblog : Niente festa di Capodanno in Piazza a Palmanova - #Niente #festa #Capodanno #Piazza -