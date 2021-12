Mail Boxes Etc e l’importanza dell’unboxing: accordo con Raja per packaging sostenibile (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per Mail Boxes Etc. (“MBE”), azienda italiana specializzata nei servizi di spedizione, logistica, soluzioni per e-commerce, stampa e marketing con oltre 570 Centri Servizi in Italia, l’imballaggio è uno dei cardini dell’offerta ai clienti. Fondamentale, quindi, è poter contare su soluzioni affidabili e innovative che garantiscano la sicurezza della merce durante il trasporto. In linea con questo impegno, Mail Boxes Etc. ha siglato per l’Italia un accordo Quadro con Raja Italia, filiale italiana del Gruppo francese Raja. Raja Italia è un distributore multi-specialista di oltre 5.000 prodotti per imballare, proteggere e spedire, presente sul territorio nazionale con un magazzino di oltre 12.000 m2 in provincia di Piacenza. Mail ... Leggi su fmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) PerEtc. (“MBE”), azienda italiana specializzata nei servizi di spedizione, logistica, soluzioni per e-commerce, stampa e marketing con oltre 570 Centri Servizi in Italia, l’imballaggio è uno dei cardini dell’offerta ai clienti. Fondamentale, quindi, è poter contare su soluzioni affidabili e innovative che garantiscano la sicurezza della merce durante il trasporto. In linea con questo impegno,Etc. ha siglato per l’Italia unQuadro conItalia, filiale italiana del Gruppo franceseItalia è un distributore multi-specialista di oltre 5.000 prodotti per imballare, proteggere e spedire, presente sul territorio nazionale con un magazzino di oltre 12.000 m2 in provincia di Piacenza....

