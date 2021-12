L'abisso di Macbeth apre la stagione scaligera (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Firenze, dopo la prima di Macbeth, Verdi ricevette una lettera di Giuseppe Giusti, al quale l’opera piacque ma con moderazione, come del resto al pubblico che l’aveva accolta con applausi più al suo famoso autore che non alla nuova opera. Arrivato a Firenze, Verdi era stato accolto dal Granduca con tutti gli onori, aveva finalmente conosciuto il Manzoni e i maggiori intellettuali della città. “Accompagna, Verdi mio, colle tue nobili armonie, questo dolore alto e solenne. La musica è favella intesa da tutti, e non v’è effetto grande che la musica non valga a produrre. Il fantastico è cosa che può provocare l’ingegno, il vero prova l’ingegno e l’animo. Vorrei che gli ingegni italiani contraessero tutti un forte e pieno connubio coll’arte italiana e s’astenessero dalla vaga Venere dei congiungimenti forestieri”. Verdi, naturalmente, va per la sua strada con Schiller, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Firenze, dopo la prima di, Verdi ricevette una lettera di Giuseppe Giusti, al quale l’opera piacque ma con moderazione, come del resto al pubblico che l’aveva accolta con applausi più al suo famoso autore che non alla nuova opera. Arrivato a Firenze, Verdi era stato accolto dal Granduca con tutti gli onori, aveva finalmente conosciuto il Manzoni e i maggiori intellettuali della città. “Accompagna, Verdi mio, colle tue nobili armonie, questo dolore alto e solenne. La musica è favella intesa da tutti, e non v’è effetto grande che la musica non valga a produrre. Il fantastico è cosa che può provocare l’ingegno, il vero prova l’ingegno e l’animo. Vorrei che gli ingegni italiani contraessero tutti un forte e pieno connubio coll’arte italiana e s’astenessero dalla vaga Venere dei congiungimenti forestieri”. Verdi, naturalmente, va per la sua strada con Schiller, ...

Advertising

HuffPostItalia : L'abisso di Macbeth apre la stagione scaligera - D_Gianolla : RT @RosaPolacco: La Lady mostra l’abisso del male nella voce, fin dalla prima nota. Verdi voleva voci “brutte” per quest’opera, sporche.… - brianschembri : RT @RosaPolacco: La Lady mostra l’abisso del male nella voce, fin dalla prima nota. Verdi voleva voci “brutte” per quest’opera, sporche.… - mariabeatrice77 : “Una macchia è qui tuttora. Via, ti dico o maledetta … E mai pulire queste mani io non saprò?” Paura, rimorso, rimp… - uandarin : RT @RosaPolacco: La Lady mostra l’abisso del male nella voce, fin dalla prima nota. Verdi voleva voci “brutte” per quest’opera, sporche.… -