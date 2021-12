Istat | Adinolfi | ' record minimo nascite? Unica soluzione è reddito maternità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nuovodelle(405 mila) e l'elevato numero di decessi (740 mila) aggravano la dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro Paese. "Sono anni che ascoltiamo queste giaculatorie quando escono i dati Istat: la solita giornata di panico, riflessioni sulla natalità e il nulla per battere il calo demografico. Perché anche il tentativo risibile del governo di sostenere la famiglia con il pannicello caldo dell'assegno unico significa non capire cosa serve per invertire la rotta". Ne parla con l'Adnkronos Mario, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, che afferma: "l'possibile per una primavera demografica si chiamadi. Non ci sono altre alternative". Il ...