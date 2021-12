Inter, Inzaghi trema: out per gli ottavi di Champions (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nicolò Barella rischia grosso: dopo l’espulsione rimediata al Santiago Bernabeu nell’ultima giornata dei gironi di Champions League il centrocampista ex Cagliari potrebbe andare in contro ad una squalifica di due giornate, saltando quindi andata e ritorno degli ottavi. La decisione sarà resa nota solamente dopo la riunione del comitato di controllo etico e disciplinare dell’UEFA, la data non è ancora stata fissata ma si prevede possa essere verso la fine di gennaio (probabilmente il 25). L’Inter spera di riavere il suo centrocampista almeno per la gara di ritorno, ma tutto dipenderà dal contenuto del referto dell’arbitro Brych, che in caso di “condotta violenta” significherebbe due giornate di squalifica. Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nicolò Barella rischia grosso: dopo l’espulsione rimediata al Santiago Bernabeu nell’ultima giornata dei gironi diLeague il centrocampista ex Cagliari potrebbe andare in contro ad una squalifica di due giornate, saltando quindi andata e ritorno degli. La decisione sarà resa nota solamente dopo la riunione del comitato di controllo etico e disciplinare dell’UEFA, la data non è ancora stata fissata ma si prevede possa essere verso la fine di gennaio (probabilmente il 25). L’spera di riavere il suo centrocampista almeno per la gara di ritorno, ma tutto dipenderà dal contenuto del referto dell’arbitro Brych, che in caso di “condotta violenta” significherebbe due giornate di squalifica.

