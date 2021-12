Hong Kong: attivisti in esilio in Usa, 'boicottare elezioni' (Di giovedì 9 dicembre 2021) attivisti di Hong Kong in esilio negli Stati Uniti hanno invitato la popolazione a boicottare le elezioni del prossimo 19 dicembre per eleggere 20 dei 90 componenti del Consiglio legislativo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021)diinnegli Stati Uniti hanno invitato la popolazione aledel prossimo 19 dicembre per eleggere 20 dei 90 componenti del Consiglio legislativo della ...

