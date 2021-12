Giustizia: Noi Rete Donne, preoccupazione per riforma legge elettorale Csm (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Noi Rete Donne, associazione femminile che da oltre un decennio è impegnata sui temi della Democrazia paritaria, esprime nuovamente forte preoccupazione a proposito della riforma della legge elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura". Così una nota di Noi Rete Donne. "L'Admi - Associazione Donne Magistrato Italiane ha riscritto nuovamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, così come era già avvenuto un anno e mezzo fa, il giorno 30 maggio 2020, per la stesura di una nuova legge elettorale con “effettive” misure positive per superare l'attuale persistente situazione di squilibrio in essere, ora chiesto dall'Europa e su cui il Governo ha assunto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Noi, associazione femminile che da oltre un decennio è impegnata sui temi della Democrazia paritaria, esprime nuovamente fortea proposito delladelladel Consiglio Superiore della Magistratura". Così una nota di Noi. "L'Admi - AssociazioneMagistrato Italiane ha riscritto nuovamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, così come era già avvenuto un anno e mezzo fa, il giorno 30 maggio 2020, per la stesura di una nuovacon “effettive” misure positive per superare l'attuale persistente situazione di squilibrio in essere, ora chiesto dall'Europa e su cui il Governo ha assunto un ...

Advertising

AntonioParisi00 : @Ettore_Rosato @SkyTG24 Ovviamente per chi h votato per l’abolizione del articolo 18 “statuto dei lavoratori “ ,lo… - CTPS18 : @CinziaPennesi @D77eo @autocostruttore Ah sì? Intanto mi dispiace per la sua morte,una altra vita spezzata...poi ch… - Ge_Iannone69 : RT @GenCar5: Il vescovo di una metropoli è importante, anche per 'noi' laici. Che il successore di Sepe fosse bergogliano era scontato. Ma… - adapallai : RT @Michele02828265: Le parole di #Landini sono di un uomo che non fa riferimento a niente e a nessuno se noi ai propri valori: giustizia s… - luca_perrino : RT @FestJRonchi: ?? Anche noi abbiamo sempre chiesto a gran voce #giustizia e #libertà per #PatrickZaki ?? Dopo #22mesi di detenzione, è sta… -