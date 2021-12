GF Vip 6, pomeriggio in intimità per i due gieffini: “Fammi un massaggio al c**o…” – VIDEO a luci rosse (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello che è accaduto tra i concorrenti ha veramente stupito i telespettatori. Una situazione che ha suscitato del grande stupore. Grande Fratello Vip ha già macinato svariate puntate e, per… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello che è accaduto tra i concorrenti ha veramente stupito i telespettatori. Una situazione che ha suscitato del grande stupore. Grande Fratello Vip ha già macinato svariate puntate e, per… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

scorbutiica : oggi pomeriggio vado a via del corso pronta a fare la finta vip in mezzo ai negozi di lusso - Diva_VIP : RT @Max09295648: Da medico in pensione chiedo scusa agli italiani per quegli pseudo colleghi che pontificano in televisione. Gente che cred… - teresadallanto1 : RT @Prelemi37933425: Dopo un pomeriggio di casa di carta pronta per il gf vip party. No stop work???????? #gfvipparty #prelemi - LauraA935 : RT @Prelemi37933425: Dopo un pomeriggio di casa di carta pronta per il gf vip party. No stop work???????? #gfvipparty #prelemi - Prelemi37933425 : Dopo un pomeriggio di casa di carta pronta per il gf vip party. No stop work???????? #gfvipparty #prelemi -