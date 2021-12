F.1: Gp Abu Dhabi. Verstappen 'Collisione con Hamilton? Non ci penso' (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Possiamo andare fieri del lavoro fatto", dice l'olandese della Verstappen ABU Dhabi (EMIRATI ARABI) - "Dopo l'anno scorso non avevo molte speranze di trovarmi qui a lottare per il titolo. Ma fin dall'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Possiamo andare fieri del lavoro fatto", dice l'olandese dellaABU(EMIRATI ARABI) - "Dopo l'anno scorso non avevo molte speranze di trovarmi qui a lottare per il titolo. Ma fin dall'...

