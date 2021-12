Disabilità, primo ok della Camera al disegno di legge delega: via liberà all’unanimità (Di giovedì 9 dicembre 2021) primo ok dell’aula della Camera al disegno di legge delega al Governo in materia di Disabilità, approvato all’unanimità dai 379 deputati presenti alla votazione. “Con il primo ok della Camera al Ddl delega si segna oggi il passo verso un percorso virtuoso, che sancisce un differente approccio al mondo delle Disabilità, con misure pensate a partire dalla persona, nella sua pienezza di desideri, ambizioni, relazioni”, ha detto la ministra per le Disabilità Erika Stefani. “Fissiamo oggi – ha aggiunto Stefani – un momento importante per il riconoscimento di un principio cardine da cui non si potrà mai derogare: l’autodeterminazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)ok dell’aulaaldial Governo in materia di, approvatodai 379 deputati presenti alla votazione. “Con ilokal Ddlsi segna oggi il passo verso un percorso virtuoso, che sancisce un differente approccio al mondo delle, con misure pensate a partire dalla persona, nella sua pienezza di desideri, ambizioni, relazioni”, ha detto la ministra per leErika Stefani. “Fissiamo oggi – ha aggiunto Stefani – un momento importante per il riconoscimento di un principio cardine da cui non si potrà mai derogare: l’autodeterminazione...

