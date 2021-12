Dietrofront! Quando la scienza sulla pandemia ha cambiato idea (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il bombardamento di informazioni sulla pandemia è stato ed è difficile per tutti da navigare: uno degli obiettivi di Facta è proprio quello di mettere ordine. Ma in mezzo alle notizie false o senza prove ci sono stati anche casi in cui, effettivamente, la scienza ha detto una cosa, per poi dire tempo dopo il suo contrario. Vuol dire che non possiamo fidarci della scienza? Sorprendentemente, è proprio il contrario: vuol dire che la scienza sa correggere i propri errori. Vediamo alcuni casi in cui, durante la pandemia, la scienza ha cambiato idea e perché, e che cosa abbiamo imparato. Mascherine no, mascherine sì Può sembrare assurdo oggi, ma c’è stato un breve momento, all’inizio della pandemia, in cui non era ... Leggi su facta.news (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il bombardamento di informazioniè stato ed è difficile per tutti da navigare: uno degli obiettivi di Facta è proprio quello di mettere ordine. Ma in mezzo alle notizie false o senza prove ci sono stati anche casi in cui, effettivamente, laha detto una cosa, per poi dire tempo dopo il suo contrario. Vuol dire che non possiamo fidarci della? Sorprendentemente, è proprio il contrario: vuol dire che lasa correggere i propri errori. Vediamo alcuni casi in cui, durante la, lahae perché, e che cosa abbiamo imparato. Mascherine no, mascherine sì Può sembrare assurdo oggi, ma c’è stato un breve momento, all’inizio della, in cui non era ...

_eemmee_ : si quando m'avete consigliato di dirgli che volevo conoscere uno visto al Cardeto che non esisteva? Idem, in preced… - SoniaLaVera : RT @FloydJethro69: @Erinni110 @ladyonorato Vero! ..certo che anche togliere le percentuali sul totale per ogni categoria la dice lunga! Ini… - FloydJethro69 : @Erinni110 @ladyonorato Vero! ..certo che anche togliere le percentuali sul totale per ogni categoria la dice lunga… - melinacugliari : RT @Kwizera06428241: Per ora il #Natale è salvo: il grottesco dietrofront dell'ineffabile e goffa @helenadalli ( a quando le dimissioni?) s… - infoitinterno : Nuovo dietrofront del governo sulle regole anti Covid-19 a scuola: per chi e quando scattano dad e quarantena -