Civitavecchia. Non sopporta la fine della storia: va a casa dell’ex e le incendia il balcone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non sopportava il fatto che l’ex l’avesse l’asciato e continuava a perseguitarla in tutti i modi. E l’ultimo è stato davvero eclatante: ha dato fuoco al balcone della casa dove vive la donna, in pieno centro a Civitavecchia. Un 42enne, residente a Santa Marinella, è stato colpito da un’ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, una donna di Civitavecchia, con l’applicazione del braccialetto elettronico, poiché accusato di aver lanciato oggetti infiammati sul balcone dell’appartamento della sua ex convivente, causando un incendio che ha distrutto l’avvolgibile della finestra e si è propagato fino al contatore del gas, rendendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonva il fatto che l’ex l’avesse l’asciato e continuava a perseguitarla in tutti i modi. E l’ultimo è stato davvero eclatante: ha dato fuoco aldove vive la donna, in pieno centro a. Un 42enne, residente a Santa Marinella, è stato colpito da un’ordinanza di applicazionemisura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, una donna di, con l’applicazione del braccialetto elettronico, poiché accusato di aver lanciato oggetti infiammati suldell’appartamentosua ex convivente, causando un incendio che ha distrutto l’avvolgibilestra e si è propagato fino al contatore del gas, rendendo ...

