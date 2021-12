Busto Arsizio, operaio precipita da un ponteggio di 8 metri: ricoverato in codice rosso (Di giovedì 9 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per cause in corso di accertamento, durante alcuni lavori edili in un palazzo in via Francesco Ferrer 3 a Busto Arsizio, un operaio di 38 anni è precipitato da un ponteggio allestito all’interno del vano dell’ascensore. L’uomo, che ha fatto un volo di 8 metri, ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 9 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per cause in corso di accertamento, durante alcuni lavori edili in un palazzo in via Francesco Ferrer 3 a, undi 38 anni èto da unallestito all’interno del vano dell’ascensore. L’uomo, che ha fatto un volo di 8, ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

