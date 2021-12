Bayern Monaco, Kimmich: «Non posso allenarmi a causa delle infiltrazioni ai polmoni» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il capitano del Bayern Monaco Kimmich è guarito dal Covid-19 ma non può ancora allenarsi a causa dei residui della malattia Joshua Kimmich, capitano del Bayern Monaco, è guarito dal Covid-19 ma, come dichiarato al sito ufficiale del club bavarese, non può ancora allenarsi a causa dei residui della malattia. LE PAROLE – «Sono felice che sia finito il mio autoisolamento causato dal coronavirus. Sto andando molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi a pieno a causa di leggere infiltrazioni ai polmoni. Sto facendo riabilitazione e non vedo l’ora di tornare pienamente in azione a gennaio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il capitano delè guarito dal Covid-19 ma non può ancora allenarsi adei residui della malattia Joshua, capitano del, è guarito dal Covid-19 ma, come dichiarato al sito ufficiale del club bavarese, non può ancora allenarsi adei residui della malattia. LE PAROLE – «Sono felice che sia finito il mio autoisolamentoto dal coronavirus. Sto andando molto bene, ma non riesco ancora ada pieno adi leggereai. Sto facendo riabilitazione e non vedo l’ora di tornare pienamente in azione a gennaio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

