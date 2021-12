Amici 21, tra Raimondo Todaro e Mattia non finisce: altro scontro social (Di giovedì 9 dicembre 2021) scontro social tra Mattia e Raimondo Todaro? I post del professore di Amici 21 scatenano la polemica: cosa è successo Sembrano avere veramente un conto aperto Raimondo Todaro e Mattia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 9 dicembre 2021)tra? I post del professore di21 scatenano la polemica: cosa è successo Sembrano avere veramente un conto aperto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

