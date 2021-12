A Venezia è impossibile fare un vero pranzo veneto

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Riposi in pace la ristorazionena. Volevo pranzare ae volevo mangiareno. Che pretesa, direte. E non basta: volevo mangiare bene in un posto bello. Sono proprio incontentabile! Il Quadrino di Piazza San Marco, senz’altro bello sebbene non proprionissimo, purtroppo era chiuso. Per fortuna era chiuso il Riviera (bottureggia fuori tempo massimo, con piatti denominati “Questo non è uno snickers”). Per fortuna chiuso anche l’Harry’s Dolci: sono allergico al genitivo sassone, non essendo sassone. Allora ho chiesto aiuto agli amici indigeni e analizzato i locali da loro suggeriti: 1) Vini Da Gigio, fette di limone ovunque, dolci con zucchero a velo sporcagiacca, acqua toscana di multinazionale; 2) Antiche Carampane, idem più piatti a forma di onda; 3) Al Passo, piatti t-r-i-a-n-g-o-l-a-r-i; ...