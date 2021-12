Uomini e Donne, la scelta di Roberta Giusti: ecco quando avverrà (e il probabile “no”) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Roberta Giusti ha annunciato la sua scelta, che avverrà nel corso della prossima registrazione, ovvero tra sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021. La tronista è arrivata a questa decisione dopo l’accentuarsi dei malumori dei due corteggiatori rimasti, ovvero Samuele Carniani e Luca Salatino. Uomini e Donne anticipazioni, l’identikit della nuova tronista Nonostante non sia ancora stata presentata, sarebbe già stata scelta la nuova protagonista del programma Uomini e Donne anticipazioni, la data della scelta di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima registrazione diha annunciato la sua, chenel corso della prossima registrazione, ovvero tra sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021. La tronista è arrivata a questa decisione dopo l’accentuarsi dei malumori dei due corteggiatori rimasti, ovvero Samuele Carniani e Luca Salatino.anticipazioni, l’identikit della nuova tronista Nonostante non sia ancora stata presentata, sarebbe già statala nuova protagonista del programmaanticipazioni, la data delladi ...

