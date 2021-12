Sondaggi | il PD rafforza il primato | seguono FDI e Lega

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi rafforza

... che con pochi uomini tra Camera e Senato erisicatissimi è riuscito a far naufragare il ... La stabilità è un valore cheil nostro sistema politico e ci rende più competitivi in Europa ..., il PDil primato: seguono FDI e Lega - Il Partito Democratico di Enrico Letta ancora primo nell'orientamento di voto degli italiani secondo l'ultimo sondaggio Swg realizzato per il ...Il presidente sul semestre francese di presidenza dell'Ue, che cade nel pieno della corsa per l'Eliseo. Su difesa, migranti e regole di bilancio, posizioni comuni all'Italia ...Sondaggi politici e intenzioni di voto, i dati di Emg sul green pass: 61% a favore del certificato verde base sui mezzi pubblici ...