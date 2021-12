Sassuolo, Dionisi su Frattesi: «È ambizioso, ma era chiuso nei suoi pregi» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato delle qualità del centrocampista Frattesi Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche delle qualità del centrocampista Frattesi. Frattesi – «È ambizioso, ma non era così aperto mentalmente alle proposte. Era chiuso sui suoi pregi. Può crescere ancora perché finora non ha cercato di migliorare le qualità meno spiccate. E voglio di più anche da Lopez: senza palla non sempre si trova dove dovrebbe essere. E deve capire quando toccare tanto la palla, come gli piace, e quando andare in fretta verso la porta». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’allenatore delha parlato delle qualità del centrocampistaAlessio, allenatore del, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche delle qualità del centrocampista– «È, ma non era così aperto mentalmente alle proposte. Erasui. Può crescere ancora perché finora non ha cercato di migliorare le qualità meno spiccate. E voglio di più anche da Lopez: senza palla non sempre si trova dove dovrebbe essere. E deve capire quando toccare tanto la palla, come gli piace, e quando andare in fretta verso la porta». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tcm24com : Sassuolo, Dionisi: 'Oggi fare l'allenatore non è semplice' #dionisi - infoitcultura : Sassuolo, Dionisi: “Il bel gioco ci rende speciali” - CalcioPillole : Il Sassuolo in questa stagione si sta rivelando la squadra ammazza grandi della Serie A. L'allenatore neroverde Dio… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sassuolo, intervista a Dionisi: 'Sassuolo, il mio calcio all'attacco' - sportli26181512 : Dionisi: 'Il mio #calcio che va all’attacco, per un Sassuolo da riconoscere': Dionisi: 'Il mio #calcio che va all’a… -