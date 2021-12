Neve in arrivo anche in pianura (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Centro Meteo Lombardo illustra la dinamica del tempo per MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. Chiedendo la cortesia di NON prenderle alla lettera, non sta né in cielo né in terra di riuscire a prevedere i centimetri città per città. Il margine di tolleranza è molto ampio, sia per quanto riguarda l’eventuale prevalenza locale della Neve sulla pioggia, specie al mattino e primo pomeriggio, sia (anzi soprattutto!) per gli eventuali accumuli di Neve al suolo nelle varie fasi della giornata e a fine evento. TEMPO PREVISTO IN LOMBARDIA E A BERGAMO Al primo mattino nevicate relegate verosimilmente solo all’estremo ovest regione, altrove precipitazioni ancora scarse o nulle, prevalentemente piovose a bassa quota su centro-est Lombardia. Nel corso della mattinata estensione progressiva dei fenomeni a impegnare entro mezzogiorno tutte le province centro-occidentali e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Centro Meteo Lombardo illustra la dinamica del tempo per MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. Chiedendo la cortesia di NON prenderle alla lettera, non sta né in cielo né in terra di riuscire a prevedere i centimetri città per città. Il margine di tolleranza è molto ampio, sia per quanto riguarda l’eventuale prevalenza locale dellasulla pioggia, specie al mattino e primo pomeriggio, sia (anzi soprattutto!) per gli eventuali accumuli dial suolo nelle varie fasi della giornata e a fine evento. TEMPO PREVISTO IN LOMBARDIA E A BERGAMO Al primo mattino nevicate relegate verosimilmente solo all’estremo ovest regione, altrove precipitazioni ancora scarse o nulle, prevalentemente piovose a bassa quota su centro-est Lombardia. Nel corso della mattinata estensione progressiva dei fenomeni a impegnare entro mezzogiorno tutte le province centro-occidentali e ...

