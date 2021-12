Nasce il Signal for help | il gesto per chiedere aiuto L’idea di un’associazione a tutela delle donne

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)dei dirittiha ideato unche lepossono utilizzare se si sentono minacciate, sono in pericolo o sono vittime di violenza. Durante i mesi più duri del lockdown uno dei temi più dibattuti è stato quello della violenza domestica. Il dikat era “Stare a casa” per molteperò equivaleva convivere h24 con il proprio aguzzino. Per questo motivo la stessa ministra Lamorgese aveva rinnovato il suo appello a non esitare a chiamare i numeri di. ATTENZIONE – SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA: Numero Nazionale Antiviolenza Donna 1522, attivo tutti i giorni, tutto il giorno, accessibile da tutta Italia in modo gratuito, da rete fissa e mobile (disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e ...