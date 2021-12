“Mio figlio è morto”. L’attore dà la notizia devastante: solo 5 mesi, un tumore al cervello (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Purtroppo sappiamo tutti troppo bene quanto la malattia non guardi in faccia nessuno, e che colpisca indistintamente. Ed è quello che è successo anche questa volta. Annunciando la struggente notizia nel suo show, il The Nick Cannon Show, il rapper e attore Nick Cannon ha lasciato il pubblico letteralmente di stucco e non è riuscito a trattenere le lacrime, che sono sgorgate a fiumi dopo la terribile confessione. Quello che ha rivelato Cannon, ex marito di Mariah Carey, è stata la morte dell’ultimo dei suoi figli (ne aveva sette, tra cui due gemelli avuti dalla cantante), il piccolo Zen di soli cinque mesi, a causa di un tumore al cervello. I genitori Nick Cannon e Alyssa Scott avevano percepito un campanello d’allarme quando il bambino aveva solo due mesi. Oltre a un malessere ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Purtroppo sappiamo tutti troppo bene quanto la malattia non guardi in faccia nessuno, e che colpisca indistintamente. Ed è quello che è successo anche questa volta. Annunciando la struggentenel suo show, il The Nick Cannon Show, il rapper e attore Nick Cannon ha lasciato il pubblico letteralmente di stucco e non è riuscito a trattenere le lacrime, che sono sgorgate a fiumi dopo la terribile confessione. Quello che ha rivelato Cannon, ex marito di Mariah Carey, è stata la morte dell’ultimo dei suoi figli (ne aveva sette, tra cui due gemelli avuti dalla cantante), il piccolo Zen di soli cinque, a causa di unal. I genitori Nick Cannon e Alyssa Scott avevano percepito un campanello d’allarme quando il bambino avevadue. Oltre a un malessere ...

Advertising

eziomauro : Mio figlio Luca Attanasio ucciso in Congo e quell'Ambrogino alla memoria che nessuno ha chiesto per lui… - MediasetTgcom24 : Il padre di Michele Merlo: 'Hanno ucciso mio figlio, voglio tutta la verità' #michelemerlo - stanzaselvaggia : Ricomincia l’agonia della dad per mio figlio. Naturalmente, i problemi nascono da ragazzi non vaccinati. Quanto dob… - an12frnc : RT @Don_Lazzara: 'Nel momento in cui #satana si illuderà di essere il padrone del mondo e penserà di essere sul punto di sedersi sul trono,… - GuidoBanchelli : @michdid9 Speriamo di no! Sabato porto mio figlio allo stadio.?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mio figlio Michele Merlo, papà 'Poteva salvarsi'/ 'Uno del 118 gli diede del tossicodipendente?' " Hanno ucciso mio figlio, voglio tutta la verità ", dichiara Domenico Merlo al Resto del Carlino. Uno sfogo quello a cui si lascia andare il papà dell'ex allievo di Amici, scomparso sei mesi fa a ...

Federica Pellegrini e il monologo a Le Iene: Mi chiamavano 'la mangiauomini' Io non mi sono mai sottratta al confronto , so di avere il mio bel carattere e non me ne vergogno - ... 'La mangiauomini' titolavano", ha detto Pellegrini, ricordando un episodio in cui il figlio di un ...

Figlio mio, quanto mi costi? 320mila euro QUOTIDIANO NAZIONALE Francesca Cipriani, il fidanzato avrebbe un figlio segreto: il rumor Per me sono stati 3 mesi difficili perché siamo stati insieme. È cambiato che il mio amore è sempre più grande ed è cambiato che quando sono a lavoro tutti mi chiedono di noi. Ed è una cosa bella, ...

Francesco Facchinetti in ansia per sua figlia: “Sono molto preoccupato…” Francesco Facchinetti nei panni di papà apprensivo si dice molto preoccupato per ciò che fa la figlia Lavinia. Francesco Facchinetti è un cantate di Milano classe 1980. Figlio di Roby Facchinetti, si ...

" Hanno ucciso, voglio tutta la verità ", dichiara Domenico Merlo al Resto del Carlino. Uno sfogo quello a cui si lascia andare il papà dell'ex allievo di Amici, scomparso sei mesi fa a ...Io non mi sono mai sottratta al confronto , so di avere ilbel carattere e non me ne vergogno - ... 'La mangiauomini' titolavano", ha detto Pellegrini, ricordando un episodio in cui ildi un ...Per me sono stati 3 mesi difficili perché siamo stati insieme. È cambiato che il mio amore è sempre più grande ed è cambiato che quando sono a lavoro tutti mi chiedono di noi. Ed è una cosa bella, ...Francesco Facchinetti nei panni di papà apprensivo si dice molto preoccupato per ciò che fa la figlia Lavinia. Francesco Facchinetti è un cantate di Milano classe 1980. Figlio di Roby Facchinetti, si ...